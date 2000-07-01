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Голландский парламент поддержал запрет ношения паранджи

Голландский парламент поддержал запрет ношения паранджи Закрытые исламские одежды запретят носить в общественных местах.

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет одежды, закрывающей лицо, в таких зданиях, как школы, правительственные учреждения и больницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.

Запрет на ношение паранджи в Нидерландах частично действует с 2016 года. Тогда нижняя палата страны одобрила запрет на ношение мусульманских головных уборов, закрывающих лицо, в ряде общественных мест. Чиновники объясняли причину запрета безопасностью и подчеркивали, что она не содержит никакого религиозного подтекста.

Тогда парламент Нидерландов подчеркивал, что причин для полного запрета мусульманской одежды нет.

Принят новый закон, который запрещает любые предметы одежды, закрывающие лицо, - шлемы, лыжные маски - в общественных местах, а не на улице. Критики документа неоднократно говорили, что запрет направлен ​​именно против мусульман, ведь теперь женщинам в стране будет запрещено носить никаб - вуаль, закрывающая лицо, - и паранджу - вуаль, закрывающую все тело и лицо.

Подобные законы уже действуют в некоторых европейских странах: Бельгии, Франции, Дании, Австрии и Испании.

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Волна запретов на ношение паранджи и мусульманских купальников буркини распространилась в Европе в связи с терактами и ростом исламофобии.
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 Теги: Нидерланды, паранджа, запрет

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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