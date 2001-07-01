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Раздел: Мир  
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В Париже появится луна-парк для нудистов

В Париже появится луна-парк для нудистов Ежегодно во Францию приезжают миллионы любителей голого отдыха.

1 июля в Международный день нудизма в окрестностях французского Парижа откроют парк развлечений для людей, ищущих путь к гармонии в голом образе жизни. Здесь, в частности, будут размещены разнообразные аттракционы, в том числе батуты и мини-поле для гольфа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Подчеркивается, что посещение некоторых аттракционов является возможным только в шортах или нижнем белье с целью безопасности.

По словам руководителя группы нудистов из Парижа Седрика Амато, в регионе насчитывается около 88 тысяч человек, которым нравится ходить без одежды.

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"Мы раньше думали, что лучше не показывать себя слишком много. Но политика, проводимая мэром Парижа с социалистическими взглядами Анн Идальго, доказывает, что времена изменились", – подчеркнул он.
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 Теги: Париж, нудисты, парк

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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