Раздел: Мир
Миграционная политика Трампа вызвала волну протестов в США
На улицы городов вышли десятки тысяч граждан.
В субботу, 30 июня, в США десятки тысяч людей по всей стране вышли на акции протеста против жесткой миграционной политики президента страны Дональда Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
В общей сложности в США было запланировано более 630 акций. Их участники призвали дать возможность семьям мигрантов, разделенным на границе страны, воссоединиться.
Так, более 2 тысяч детей остаются разлученными со своими родителями, несмотря на указ Дональда Трампа о воссоединении семей.
Он был вынужден подписать этот указ спустя несколько недель протестов в США и за рубежом. Документ запрещает забирать детей у родителей, обвиняемых в незаконном пересечении границы США с Мексикой.
Основные протесты сегодня были организованы в Вашингтоне, Нью-Йорке и многих других крупных городах США. Их участники объединились под лозунгом #familiesbelongtogether (хэш-тег "Семьи должны быть вместе").
Многие знаменитости выразили свою поддержку протестующим: в частности, актрисы Джулиана Мур, Америка Феррера и Натали Портман.
Организаторы акций, среди которых Американский союз защиты гражданских свобод, Конференция гражданских свобод и Национальный рабочий альянс, говорят, что это своеобразное послание Трампу, который, может вернуться к своей прежней политике в отношении мигрантов.
"Мы не можем останавливаться на полпути, потому что решения суда оказалось недостаточно и все может вернуться на круги своя" – отмечают организаторы.
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Помимо воссоединения детей и родителей, они также требуют положить конец содержанию иммигрантов под стражей. Кроме того, организаторы высказались против запрета, наложенного президентом США на въезд в страну жителей ряда мусульманских стран.
В субботу, 30 июня, в США десятки тысяч людей по всей стране вышли на акции протеста против жесткой миграционной политики президента страны Дональда Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
В общей сложности в США было запланировано более 630 акций. Их участники призвали дать возможность семьям мигрантов, разделенным на границе страны, воссоединиться.
Так, более 2 тысяч детей остаются разлученными со своими родителями, несмотря на указ Дональда Трампа о воссоединении семей.
Он был вынужден подписать этот указ спустя несколько недель протестов в США и за рубежом. Документ запрещает забирать детей у родителей, обвиняемых в незаконном пересечении границы США с Мексикой.
Основные протесты сегодня были организованы в Вашингтоне, Нью-Йорке и многих других крупных городах США. Их участники объединились под лозунгом #familiesbelongtogether (хэш-тег "Семьи должны быть вместе").
Многие знаменитости выразили свою поддержку протестующим: в частности, актрисы Джулиана Мур, Америка Феррера и Натали Портман.
Организаторы акций, среди которых Американский союз защиты гражданских свобод, Конференция гражданских свобод и Национальный рабочий альянс, говорят, что это своеобразное послание Трампу, который, может вернуться к своей прежней политике в отношении мигрантов.
"Мы не можем останавливаться на полпути, потому что решения суда оказалось недостаточно и все может вернуться на круги своя" – отмечают организаторы.
Читайте также: Голландский парламент поддержал запрет ношения паранджи
Помимо воссоединения детей и родителей, они также требуют положить конец содержанию иммигрантов под стражей. Кроме того, организаторы высказались против запрета, наложенного президентом США на въезд в страну жителей ряда мусульманских стран.
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