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Раздел: Мир  
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Масштабные протесты в Австрии: граждане отстаивают трудовые права

Масштабные протесты в Австрии: граждане отстаивают трудовые права Люди вышли на улицы, чтобы не допустить повышения максимального времени работы.

Правительство Австрии намерено увеличить разрешенную продолжительность рабочего дня. Эти планы вывели на улицы Вены десятки тысяч людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В Вене в субботу, 30 июня, прошла многотысячная протестная акция против планов правительства Австрии увеличить допустимую продолжительность рабочего дня до 12 часов, а рабочей недели - до 60 часов. По данным полиции, в митинге приняли участие 80 тысяч человек, профсоюзы заявили о 100 тысячах участников.

Нынешняя акция протеста стала первой в стране после того, как в конце 2017 года канцлером Австрии стал Себастьян Курц. Возглавляемое им правительство рассматривает послабления в продолжительности рабочего времени как меру, благодаря которой предприятия получат большую "гибкость". Соответствующий законопроект должен будет выставлен на голосование в австрийском парламенте в ближайший четверг, 5 июля.

До настоящего момента стандартная продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8 часов, а рабочей недели - 40 часов. Но уже сейчас предприятия имеют право занимать своих сотрудников в течение десяти часов в день и до 50 часов в неделю.

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Под давлением оппозиции правительство смягчило нормы ранее подготовленного законопроекта, отдав увеличение рабочего времени на усмотрение работодателя.
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 Теги: Австрия, протесты

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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