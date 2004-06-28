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Разведка США усомнилась в благих намерениях Ким Чен Ына

Разведка США усомнилась в благих намерениях Ким Чен Ына По данным спецслужб, Северная Корея не намерена полностью сдавать свои ядерные запасы.

Разведывательные службы США подозревают, что КНДР попытается скрыть информацию о количестве боеголовок, а также военные объекты по их разработке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.

Представители спецслужб США, ссылаясь на недавно полученные доказательства, пришли к выводу, что Северная Корея не намерена полностью сдавать свои ядерные запасы и вместо этого рассматривает способы скрыть количество оружия, которое она имеет, и секретные производственные мощности.

Собранные после саммита 12 июня данные указывают на подготовку к обману США о количестве ядерных боеголовок в арсенале Северной Кореи, а также о существовании нераскрытых объектов, используемых для производства ядерных бомб, сказали чиновники.

Некоторые сотрудники разведки США по меньшей мере год считали, что количество боеголовок составляет около 65, но северокорейские чиновники заявляют о меньшем количестве.

Северная Корея признала один завод по обогащению урана. Он находится в Йонбене в 60 милях к северу от Пхеньяна. По оценкам, тут произведено ядерного материала по меньшей мере для 20 боеголовок.

Между тем, северокорейцы также эксплуатировали секретный подземный объект по обогащению урана, известный как Кангсон, о котором впервые сообщалось в мае газетой The Washington Post. По мнению большинства чиновников, этот объект в два раза мощнее, чем Йонбене. О нем разведке США известно с 2010 года.

В последние годы Соединенные Штаты, используя спутники и хакеров, улучшили свою базу разведданных о КНДР. Северокорейские чиновники стремятся скрыть истинное количество своих объектов, а сотрудники разведки США считают, что существует не один скрытый объект. Издание утаивает подробности по просьбе сотрудников разведки.

The Washington Post отмечает, что в то время как Северная Корея в июне публично демонтировала основной объект по производству ядерного оружия в стране, публичных доказательств планов по демонтажу множества других объектов, связанных с производством ядерного и химического оружия, слишком мало.

Даже если обещания Северной Кореи были искренними, потребуются годы работы, сопровождаемые беспрецедентным соглашением о предоставлении доступа внешним инспекторам, прежде чем США с уверенностью могут сказать, что угроза нейтрализована.

Как сообщал накануне CNBC, КНДР "быстрыми темпами" совершенствует свой единственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, несмотря на достижение договоренностей о денуклеаризации по итогам встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын обязался осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

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Позже Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи, несмотря на успех саммита в Сингапуре, останутся в силе.
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 Теги: Ким Чен Ын, разведка, США

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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