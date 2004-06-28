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Раздел: Мир  
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"Глупые законы": Трамп выступил за депортацию нелегалов без суда

"Глупые законы": Трамп выступил за депортацию нелегалов без суда Президент США назвал американские законы "самыми глупыми в мире".

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что нелегальных мигрантов следует депортировать с территории страны без решения суда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

«Мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования», — написал Трамп.

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По его словам, законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».
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 Теги: Трамп, мигранты

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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