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Раздел: Мир  
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Кореи возобновили радиосообщение между военными кораблями

Кореи возобновили радиосообщение между военными кораблямиВМС Южной Кореи и КНДР возобновили радиосообщение

Действия направлены на поддержку недавних соглашений между странами о разрядке военной напряженности и для предотвращения неожиданных столкновений, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Военно-мирские силы Южной Кореи и КНДР впервые за последние десять лет возобновили радиосообщение для координации действий и предотвращения инцидентов во время плавания. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщает Yonhap со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

Отмечается, что такие действия направлены на поддержку недавних соглашений между странами о разрядке военной напряженности и для предотвращения неожиданных столкновений, особенно в Желтом море.

Во время девятичасового тестового сеанса связи южнокорейское судно связалось с северокорейским патрульным катером, который немедленно ответил на вызов.

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К слову, радиосообщение между военными моряками двух стран было прервано в мае 2008 года, когда КНДР перестала отвечать на все южнокорейские звонки, которые производились через глобальную сеть связи торгового флота.
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 Теги: корабли, Корея

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