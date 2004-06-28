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Раздел: Мир  
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В центре Торонто прогремели выстрелы, есть погибший

В центре Торонто прогремели выстрелы, есть погибшийНесколько кварталов в центре города, вокруг места происшествия, перекрыты для движения.

В центре развлекательного квартала Торонто открыли стрельбу. Погиб один человек, еще двое попали в больницу. Об этом в воскресенье, 1 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения.

По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.

Ранее сообщалось о стрельбе в столице Эстонии Таллине.

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Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Известно о десяти погибших и 15 пострадавших.
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 Теги: Торонто, стрельба

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Сегодня, 11:47 » Автор: Татьяна Ларина
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