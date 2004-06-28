Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В центре Торонто прогремели выстрелы, есть погибший

В центре Торонто прогремели выстрелы, есть погибший

Похожие новости по теме

В американской школе прогремели выстрелы Есть информация об одном человеке, получившем огнестрельное ранение.

В Канаде автобус въехал в толпу Белый фургон въехал в толпу людей в районе улиц Йонг и Финч-авеню.