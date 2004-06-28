Раздел: Мир
В США неизвестный с ножом напал на мигрантов
Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
В американском городе Бойсе, штата Айдахо, неизвестный мужчина с ножом напал на мигрантов. Пострадали минимум девять человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Вооруженный ножом мужчина ворвался в дом, где проживали мигранты. Его задержали, мотивы устанавливает полиция. По информации представителя полиции, всех пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Читайте также: В США неизвестный с ножом напал на психбольницу: есть пострадавшие
Недавно в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.
В американском городе Бойсе, штата Айдахо, неизвестный мужчина с ножом напал на мигрантов. Пострадали минимум девять человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Вооруженный ножом мужчина ворвался в дом, где проживали мигранты. Его задержали, мотивы устанавливает полиция. По информации представителя полиции, всех пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Читайте также: В США неизвестный с ножом напал на психбольницу: есть пострадавшие
Недавно в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
175
0
Также советуем посмотреть
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
Оставьте свой комментарий