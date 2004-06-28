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Раздел: Мир  
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В США неизвестный с ножом напал на мигрантов

В США неизвестный с ножом напал на мигрантовПострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

В американском городе Бойсе, штата Айдахо, неизвестный мужчина с ножом напал на мигрантов. Пострадали минимум девять человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Вооруженный ножом мужчина ворвался в дом, где проживали мигранты. Его задержали, мотивы устанавливает полиция. По информации представителя полиции, всех пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

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Недавно в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.
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 Теги: США, мигранты

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Сегодня, 13:27 » Автор: Татьяна Ларина
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