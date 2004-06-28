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Раздел: Мир  
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Италия закрывает свои порты для неправительственных судов, спасающих мигрантов

Италия закрывает свои порты для неправительственных судов, спасающих мигрантовЗапрет касается не только доступа в порты, но и предоставления топлива судам с мигрантами.

Итальянские порты будут закрыты для судов, которыми неправительственные организации вывозят беженцев из Африки. Об этом сообщил министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Он отметил, что порты "будут закрыты все лето".

Сальвини подчеркнул, что запрет касается не только доступа в порты, но и предоставления топлива судам с мигрантами.

Rai приводит слова вице-премьера, который заявил, что прием беженцев является делом добровольным для всех, в том числе для Италии.

28 июня Politico сообщило, что новое руководство Италии заблокировало все решения глав государств на саммите Евросоюза до тех пор, пока не будут удовлетворены его требования по вопросу миграции.

Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.

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По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибло или пропало без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116). С начала 2018 года в Европу прибыло 54 352 мигранта, погибло или пропало без вести – 972.
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 Теги: Италия, мигранты

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Сегодня, 16:47 » Автор: Татьяна Ларина
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