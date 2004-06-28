Италия закрывает свои порты для неправительственных судов, спасающих мигрантов

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Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Итальянское правительство угрожает закрыть порты и конфисковать спасательные суда, так как не может справиться с тем количеством мигрантов, которые прибывают.