Раздел: Мир
Названы самые безопасные страны
Рейтинг возглавил Сингапур.
Когда речь доходит до поездки в чужую страну, все риски исключить вряд ли получится. Другой климат, новая кухня, незнакомая культура… Но есть места, где уровень преступности минимальный, а полиция на отлично справляется со своими обязанностями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Институт Гэллапа (американский институт общественного мнения) опросил более 148 000 человек старше 15 лет из 142 стран, чтобы узнать, чувствуют ли они себя в безопасности. В частности, их спросили, могут ли они ночью одни прогуляться по городу, довольны ли они работой полицейских и случались ли с ними за последние 12 месяцев нападения или ограбления.
По итогам этого опроса был составлен рейтинг, и возглавил его Сингапур, что не удивительно, учитывая крайне низкий уровень преступности в стране. Второе место поделили между собой Норвегия, Исландия и Финляндия.
На предпоследнем месте оказалась Индонезия, хотя за последние несколько лет там произошел ряд террористических атак с человеческими жертвами, а на последнем – Дания, Словения, Люксембург, Австрия, Китай и Нидерланды.
Полный список самых безопасных стран 2018 года выглядит так:
1. Сингапур (97 баллов)
2. Норвегия (93 балла)
2. Исландия (93 балла)
2. Финляндия (93 балла)
5. Узбекистан (91 балл)
5. Гонконг (91 балл)
7. Швейцария (90 баллов)
7. Канада (90 баллов)
9. Индонезия (89 баллов)
10. Дания (88 баллов)
10. Словения (88 баллов)
10. Люксембург (88 баллов)
10. Австрия (88 баллов)
10. Китай (88 баллов)
10. Нидерланды (88 баллов)
Читайте также: Названы самые безопасные страны для эмиграции
Интересно, что верхние строчки рейтинга самых миролюбивых стран, опубликованного в начале июня Международным институтом экономики и мира, заняли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Сингапур оказался на 8-м, а Норвегия – на 16-м месте.
Когда речь доходит до поездки в чужую страну, все риски исключить вряд ли получится. Другой климат, новая кухня, незнакомая культура… Но есть места, где уровень преступности минимальный, а полиция на отлично справляется со своими обязанностями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Институт Гэллапа (американский институт общественного мнения) опросил более 148 000 человек старше 15 лет из 142 стран, чтобы узнать, чувствуют ли они себя в безопасности. В частности, их спросили, могут ли они ночью одни прогуляться по городу, довольны ли они работой полицейских и случались ли с ними за последние 12 месяцев нападения или ограбления.
По итогам этого опроса был составлен рейтинг, и возглавил его Сингапур, что не удивительно, учитывая крайне низкий уровень преступности в стране. Второе место поделили между собой Норвегия, Исландия и Финляндия.
На предпоследнем месте оказалась Индонезия, хотя за последние несколько лет там произошел ряд террористических атак с человеческими жертвами, а на последнем – Дания, Словения, Люксембург, Австрия, Китай и Нидерланды.
Полный список самых безопасных стран 2018 года выглядит так:
1. Сингапур (97 баллов)
2. Норвегия (93 балла)
2. Исландия (93 балла)
2. Финляндия (93 балла)
5. Узбекистан (91 балл)
5. Гонконг (91 балл)
7. Швейцария (90 баллов)
7. Канада (90 баллов)
9. Индонезия (89 баллов)
10. Дания (88 баллов)
10. Словения (88 баллов)
10. Люксембург (88 баллов)
10. Австрия (88 баллов)
10. Китай (88 баллов)
10. Нидерланды (88 баллов)
Читайте также: Названы самые безопасные страны для эмиграции
Интересно, что верхние строчки рейтинга самых миролюбивых стран, опубликованного в начале июня Международным институтом экономики и мира, заняли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Сингапур оказался на 8-м, а Норвегия – на 16-м месте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
350
0
Также советуем посмотреть
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
Оставьте свой комментарий