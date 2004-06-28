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Раздел: Мир  
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Названы самые безопасные страны

Названы самые безопасные страны Рейтинг возглавил Сингапур.

Когда речь доходит до поездки в чужую страну, все риски исключить вряд ли получится. Другой климат, новая кухня, незнакомая культура… Но есть места, где уровень преступности минимальный, а полиция на отлично справляется со своими обязанностями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Институт Гэллапа (американский институт общественного мнения) опросил более 148 000 человек старше 15 лет из 142 стран, чтобы узнать, чувствуют ли они себя в безопасности. В частности, их спросили, могут ли они ночью одни прогуляться по городу, довольны ли они работой полицейских и случались ли с ними за последние 12 месяцев нападения или ограбления.

По итогам этого опроса был составлен рейтинг, и возглавил его Сингапур, что не удивительно, учитывая крайне низкий уровень преступности в стране. Второе место поделили между собой Норвегия, Исландия и Финляндия.

На предпоследнем месте оказалась Индонезия, хотя за последние несколько лет там произошел ряд террористических атак с человеческими жертвами, а на последнем – Дания, Словения, Люксембург, Австрия, Китай и Нидерланды.

Полный список самых безопасных стран 2018 года выглядит так:

1. Сингапур (97 баллов)

2. Норвегия (93 балла)

2. Исландия (93 балла)

2. Финляндия (93 балла)

5. Узбекистан (91 балл)

5. Гонконг (91 балл)

7. Швейцария (90 баллов)

7. Канада (90 баллов)

9. Индонезия (89 баллов)

10. Дания (88 баллов)

10. Словения (88 баллов)

10. Люксембург (88 баллов)

10. Австрия (88 баллов)

10. Китай (88 баллов)

10. Нидерланды (88 баллов)

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Интересно, что верхние строчки рейтинга самых миролюбивых стран, опубликованного в начале июня Международным институтом экономики и мира, заняли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Сингапур оказался на 8-м, а Норвегия – на 16-м месте.
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 Теги: Рейтинг, безопасность, страны

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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