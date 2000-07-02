Во Франции из тюрьмы на вертолете сбежал преступник

Фаид уже не в первый раз бежит из заключения.



Грабитель Редуан Фаид отбывал 25-летний срок во французском департаменте Сена и Марна. Свой очередной побег из тюрьмы он совершил на вертолете.Дерзкий побег из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна близ Парижа совершил в воскресенье, 1 июля, 46-летний преступник Редуан Фаид.



Грабитель со стажем покинул пенитенциарное учреждение на вертолете, пишет



В осуществлении плана преступнику помогали несколько вооруженных подельников. Весь эпизод занял не более нескольких минут, при этом никто не пострадал.



В апреле 2013 года о нем уже писали СМИ: тогда грабитель захватил в тюрьме пятерых заложников, выбил, использовав взрывчатку, несколько дверей, после чего сел в ожидавший его автомобиль и картинно скрылся с места происшествия. Шесть недель спустя его арестовали вместе с подельником в одном из отелей под Парижем.



Читайте также: Маразм крепчает: в Берлине заключенный сбежал из тюрьмы и вернулся



Благодаря своей специализации - ограбление инкассаторских автомобилей - Редуан Фаид прославился во Франции, где опубликовал книгу о своих похождениях и участвовал в разнообразных ток-шоу. Он был арестован в 2011 году. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Грабитель Редуан Фаид отбывал 25-летний срок во французском департаменте Сена и Марна. Свой очередной побег из тюрьмы он совершил на вертолете.Дерзкий побег из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна близ Парижа совершил в воскресенье, 1 июля, 46-летний преступник Редуан Фаид.Грабитель со стажем покинул пенитенциарное учреждение на вертолете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua В осуществлении плана преступнику помогали несколько вооруженных подельников. Весь эпизод занял не более нескольких минут, при этом никто не пострадал.В апреле 2013 года о нем уже писали СМИ: тогда грабитель захватил в тюрьме пятерых заложников, выбил, использовав взрывчатку, несколько дверей, после чего сел в ожидавший его автомобиль и картинно скрылся с места происшествия. Шесть недель спустя его арестовали вместе с подельником в одном из отелей под Парижем.Благодаря своей специализации - ограбление инкассаторских автомобилей - Редуан Фаид прославился во Франции, где опубликовал книгу о своих похождениях и участвовал в разнообразных ток-шоу. Он был арестован в 2011 году.



