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Дональд Трамп сравнил ЕС с Китаем
По словам президента США, "Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя в торговле не лучше Китая. В эфире Fox News Трампа спросили, не следует ли привлечь европейских союзников к торговым мерам против Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам «мерседесы», а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказал Трамп.
Он напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год. При этом Трамп заявил, что он «любит Европейский Союз».
Читайте также: "Глупые законы": Трамп выступил за депортацию нелегалов без суда
«Мои родители родились в Европейском Союзе, до того, как он был… Я люблю все эти страны — Германию, Шотландию», — сказал Трамп. В Шотландии, которая является не страной, а частью Великобритании, родилась мать Трампа Мэри Энн. Отец Трампа Фред Трамп родился в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя в торговле не лучше Китая. В эфире Fox News Трампа спросили, не следует ли привлечь европейских союзников к торговым мерам против Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам «мерседесы», а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказал Трамп.
Он напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год. При этом Трамп заявил, что он «любит Европейский Союз».
Читайте также: "Глупые законы": Трамп выступил за депортацию нелегалов без суда
«Мои родители родились в Европейском Союзе, до того, как он был… Я люблю все эти страны — Германию, Шотландию», — сказал Трамп. В Шотландии, которая является не страной, а частью Великобритании, родилась мать Трампа Мэри Энн. Отец Трампа Фред Трамп родился в Нью-Йорке.
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