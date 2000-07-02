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Раздел: Мир  
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Дональд Трамп сравнил ЕС с Китаем

Дональд Трамп сравнил ЕС с Китаем По словам президента США, "Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя в торговле не лучше Китая. В эфире Fox News Трампа спросили, не следует ли привлечь европейских союзников к торговым мерам против Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

«Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам «мерседесы», а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказал Трамп.

Он напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год. При этом Трамп заявил, что он «любит Европейский Союз».

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«Мои родители родились в Европейском Союзе, до того, как он был… Я люблю все эти страны — Германию, Шотландию», — сказал Трамп. В Шотландии, которая является не страной, а частью Великобритании, родилась мать Трампа Мэри Энн. Отец Трампа Фред Трамп родился в Нью-Йорке.
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 Теги: Трамп, Евросоюз, Китай

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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