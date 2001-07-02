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Власти Болгарии ввели новый необычный налог

Власти Болгарии ввели новый необычный налог Дополнительный сбор придется платить владельцам курортного жилья.

По словам вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова, налог будет действовать для курортных квартир, которые сдаются туристам в жилых комплексах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zagorodna.com.

Закон на эту тему уже принят бюджетной комиссией Народного собрания страны. Цель нововведения – охватить те апартаменты, которые сдаются временно путешественникам, но при этом их собственники налоги не платят.

Симеонов отмечает, что больше всего в данной ситуации страдают владельцы отелей, которые вкладывают немало средств в обновление своих владений, тогда как приезжие предпочитают частное жилье, сообщает Русская Болгария.

По предварительным данным, ежегодно владельцы курортных апартаментов национального значения должны будут платить налог в размере 0,5-0,7% от налоговой оценки, если объект – не основное место проживания собственника, а не национального – 0,2-0,4%. Конкретная сумма определяется в зависимости от региона.

Предполагается, что сезонный доход от данного налога составит почти $120 млн.

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Кстати, Болгарию посещает все больше туристов – зимний сезон 2018 года стал рекордным для страны по этому показателю.
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 Теги: Болгария, налог

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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