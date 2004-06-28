В Танзании столкнулись грузовик и три микроавтобуса

В результате ДТП погибло не менее 20 человек.



На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, сообщает



По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки.



Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках. Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск.



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По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки.Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках. Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск.По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству.



