Раздел: Мир
В Танзании столкнулись грузовик и три микроавтобуса
В результате ДТП погибло не менее 20 человек.
На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки.
Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках. Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск.
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По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству.
На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки.
Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках. Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск.
Читайте также: Еще одна страна запретила пластиковые пакеты
По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству.
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