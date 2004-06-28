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Раздел: Мир  
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Советник президента США назвал сроки денуклеаризации КНДР

Советник президента США назвал сроки денуклеаризации КНДР По словам Джона Болтона, разооружение продлится год.

Джон Болтон рассказал о плане США по ядерному разоружению Северной Кореи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Вашингтон разработал план, согласно которому ядерное разоружение КНДР должно произойти в течение года.

В эфире телеканала CBS Болтон отметил, что согласно этому плану Пхеньян в течение года должен отказаться от всего оружия массового уничтожения и программ разработки баллистических ракет, сообщает Reuters.

"Если они уже приняли стратегическое решение и готовы к сотрудничеству, мы можем продвигаться очень быстро", - отметил советник Трампа.

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время должен обсудить этот план с представителями КНДР.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

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По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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 Теги: США, КНДР, денуклеаризация

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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