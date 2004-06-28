Раздел: Мир
В США успешно испытали управляемую ядерную бомбу
Военно-воздушные силы США сообщили об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы B61-12 с помощью стратегических бомбардировщиков.
Военные США провели квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Испытания проводились на полигоне Тонопа в штате Невада. В испытаниях участвовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.
В ходе испытаний было установлено, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям.
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"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", – рассказал сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности США, бригадный генерал Майкл Луттон.
Военные США провели квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Испытания проводились на полигоне Тонопа в штате Невада. В испытаниях участвовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.
В ходе испытаний было установлено, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям.
Читайте также: США в первый раз испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", – рассказал сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности США, бригадный генерал Майкл Луттон.
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