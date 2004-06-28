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Раздел: Мир  
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В Турции разбился автобус с пассажирами

В Турции разбился автобус с пассажирамиБольшинство его пассажиров были фермерами из Сирии, которые возвращались со сбора черешни

В провинции Мерсин на юге Турции три человека погибли, а шестнадцать получили травмы в аварии с участием микроавтобуса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, автомобиль перевернулся в районе Торослар Арсланкей сегодня утром. Большинство его пассажиров были фермерами из Сирии, которые возвращались со сбора черешни.

Около двух недель назад при схожих обстоятельствах в Турции пострадало около полусотни человек.

Напомним, 13 марта сообщалось, что в результате аварии в Турции погибли 13 человек. Авария случилась в турецкой провинции Чорум на севере страны с участием автобуса. Тогда еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

В конце февраля в этой же стране произошло "военное ДТП" – перевернулся автобус с турецкими военными. Водитель не справился с управлением, и пострадали 23 человека.

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Также ранее на востоке Турции произошло страшное ДТП – микроавтобус врезался в ограничительный барьер, в результате чего погибли почти 20 человек. Авария произошла на трассе Игдыр-Карс. В микроавтобусе находились беженцы из Пакистана и Афганистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.
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 Теги: Турция, автобус

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Сегодня, 19:22 » Автор: Татьяна Ларина
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