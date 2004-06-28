Раздел: Мир
В Китае мощные ливни создали транспортный коллапс
Приостановлено движение шести поездов
Проливные дожди нарушили работу железнодорожного и автомобильного транспорта в провинции Сычуань (юго-западный Китай - ред.), в результате чего приостановлено движение шести поездов и закрыто более десятка скоростных автодорог. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По сообщению филиала Китайской железнодорожной корпорации в Чэнду, участок высокоскоростной железной дороги, связывающей Чэнду - административный центр провинции Сычуань и Сиань - административный центр провинции Шэньси, северо-западный Китай был закрыт для проверки с целью обеспечения транспортной безопасности в понедельник в 9 часов утра.
На участке Чаотянь-Гуанъюань этой железной дороги на территории провинции Сычуань был зарегистрирован чрезмерный уровень осадков.
Приостановлено движение шести поездов, курсирующих между Чэнду и Сианем, еще больше пассажирских поездов задержано.
Между тем, как сообщило транспортное ведомство провинции Сычуань, участки 17 скоростных автодорог были закрыты из-за сильных дождей.
В части уездов города Мэйшань, расположенного на юго-западе Чэндуской равнины, количество осадков за 12 часов с ночи воскресенья до утра понедельника достигло 100 мм, в результате уровень воды во многих малых и средних реках превысил критическую отметку.
Читайте также: Из-за ливня в Одессе произошел транспортный коллапс
Как сообщал УНН, 24 июня в ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района заявили, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая, административно подчиненных 3 городам, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.
Проливные дожди нарушили работу железнодорожного и автомобильного транспорта в провинции Сычуань (юго-западный Китай - ред.), в результате чего приостановлено движение шести поездов и закрыто более десятка скоростных автодорог. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По сообщению филиала Китайской железнодорожной корпорации в Чэнду, участок высокоскоростной железной дороги, связывающей Чэнду - административный центр провинции Сычуань и Сиань - административный центр провинции Шэньси, северо-западный Китай был закрыт для проверки с целью обеспечения транспортной безопасности в понедельник в 9 часов утра.
На участке Чаотянь-Гуанъюань этой железной дороги на территории провинции Сычуань был зарегистрирован чрезмерный уровень осадков.
Приостановлено движение шести поездов, курсирующих между Чэнду и Сианем, еще больше пассажирских поездов задержано.
Между тем, как сообщило транспортное ведомство провинции Сычуань, участки 17 скоростных автодорог были закрыты из-за сильных дождей.
В части уездов города Мэйшань, расположенного на юго-западе Чэндуской равнины, количество осадков за 12 часов с ночи воскресенья до утра понедельника достигло 100 мм, в результате уровень воды во многих малых и средних реках превысил критическую отметку.
Читайте также: Из-за ливня в Одессе произошел транспортный коллапс
Как сообщал УНН, 24 июня в ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района заявили, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая, административно подчиненных 3 городам, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
295
0
Также советуем посмотреть
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
Оставьте свой комментарий