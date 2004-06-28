В Китае мощные ливни создали транспортный коллапс

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Худшее землетрясение в Китае в течение последних трех лет, которое произошло в субботу, 20 апреля, унесло жизни по меньшей мере 157 человек, ранения разной степени тяжести получили более 5700 китайцев, сообщило Министерство гражданских дел. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в удаленном горном районе в юго-западной

Сегодняшний день еще надолго запомнится жителям Китая, особенно провинции Сычуань. Семи балльное землетрясение унесло жизни 107 человек, и это только первые данные, которые удалось выяснить. На данный момент пострадало более 3000 человек. Все началось с несильных толчков, которые переросли в семь баллов в провинции Сычуань. На