Раздел: Мир
В Эстонии проезд в общественном транспорте стал бесплатным
Нововведение касается только местных жителей каждого уезда.
Большинство граждан Эстонии с 1 июля могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте. В 11 из 15 уездов страны проезд сделали бесплатным для местных жителей. Об этом в понедельник, 2 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в столице Эстонии - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года. Остальные четыре уезда могут перейти на новую систему в удобное для них время.
"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
Бесплатный проезд в местном транспорте гарантируется только зарегистрированным жителям в границах их уезда – поездка в другую часть страны остается платной.
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Для получения права на бесплатный проезд нужно купить специальный проездной, который стоит 2 евро. Для этого эстонцы должны предоставить подтверждение того, что они живут в данном уезде. Пассажиры, которые ездят без билета или не сканируют свой проездной, будут оштрафованы.
Большинство граждан Эстонии с 1 июля могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте. В 11 из 15 уездов страны проезд сделали бесплатным для местных жителей. Об этом в понедельник, 2 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в столице Эстонии - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года. Остальные четыре уезда могут перейти на новую систему в удобное для них время.
"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
Бесплатный проезд в местном транспорте гарантируется только зарегистрированным жителям в границах их уезда – поездка в другую часть страны остается платной.
Читайте также: В день выборов в Виннице проезд сделали бесплатным
Для получения права на бесплатный проезд нужно купить специальный проездной, который стоит 2 евро. Для этого эстонцы должны предоставить подтверждение того, что они живут в данном уезде. Пассажиры, которые ездят без билета или не сканируют свой проездной, будут оштрафованы.
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