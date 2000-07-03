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В Эстонии проезд в общественном транспорте стал бесплатным

В Эстонии проезд в общественном транспорте стал бесплатным

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В Германии арестована пенсионерка-рецидивистка за регулярный проезд без билета Полицией Германии была задержана 87-летняя пенсионерка, которая 22 раза была поймана на проезде без билета в общественном транспорте. На данный момент старушка, которая уже успела получить прозвище в местных СМИ – «бабушка Гертруда», находится под стражей. В самое ближайшее время должно состояться судебное заседание. Пока не