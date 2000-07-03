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Раздел: Мир  
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В Эстонии проезд в общественном транспорте стал бесплатным

В Эстонии проезд в общественном транспорте стал бесплатнымНововведение касается только местных жителей каждого уезда.

Большинство граждан Эстонии с 1 июля могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте. В 11 из 15 уездов страны проезд сделали бесплатным для местных жителей. Об этом в понедельник, 2 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в столице Эстонии - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года. Остальные четыре уезда могут перейти на новую систему в удобное для них время.

"Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги", – сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.

Бесплатный проезд в местном транспорте гарантируется только зарегистрированным жителям в границах их уезда – поездка в другую часть страны остается платной.

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Для получения права на бесплатный проезд нужно купить специальный проездной, который стоит 2 евро. Для этого эстонцы должны предоставить подтверждение того, что они живут в данном уезде. Пассажиры, которые ездят без билета или не сканируют свой проездной, будут оштрафованы.
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 Теги: Эстония, проезд

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Вчера, 23:52 » Автор: Татьяна Ларина
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