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Раздел: Мир  
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Перестрелка в Канаде: ранено четыре человека

Перестрелка в Канаде: ранено четыре человека Стрельба произошла на улице в Торонто.

В результате стрельбы, которую открыли накануне неизвестные на улице недалеко от центра Торонто, четыре человека получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как очень тяжелое.

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Полиция разыскивает стрелявших. По свидетельствам очевидцев, стрельбу открыли четверо мужчин.
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 Теги: Канада, стрельба

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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