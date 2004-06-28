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Раздел: Мир  
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Чешские парламентарии написали письмо Путину

Чешские парламентарии написали письмо Путину Сенаторы призвали освободить Олега Сенцова.

Ведущие чешские сенаторы написали письмо Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую Правду.

"Каждая исправленная ​​несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества". Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство Украины текст письма чешских сенаторов.

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Письмо поступило от имени четырех сенаторов - Вацлава Гампла, Иржи Шестаак, Франтишека Бублана и Зденека Папушека.
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 Теги: Чехия, сенаторы, письмо

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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