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Раздел: Мир  
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В Азербайджане горит ГЭС, обесточены крупные города

В Азербайджане горит ГЭС, обесточены крупные города В стране наблюдается рекордная жара.

В Азербайджане в ночь на 3 июля из-за пожара на одной из подстанций Мингечевирской ГЭС остались без электричества Баку, а также крупные города на западе и в центре страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Экстренные службы назвали причиной аварии на гидроэлектростанции аномальную жару – в последние дни в Азербайджане температура поднималась до +43°. Это рекордный показатель для страны за последние 120 лет.

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Восстановительные работы на Мингечевирской ГЭС взял по контроль президент Ильхам Алиев. Пользователи соцсетей уже публикуют видео с места происшествия.

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 Теги: Азербайджан, ГЭС

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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