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Раздел: Мир  
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Белый дом сделал заявление по Крыму

Белый дом сделал заявление по Крыму
Вашингтон не согласен с позицией РФ по вопросу полуострова и намерен сохранить антироссийские санкции до его возврата Украине.
Санкции США против России из-за аннексии Крыма останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", − подчеркнула Сандерс на брифинге.

При этом она не стала отвечать на вопрос, будет ли признание аннексии Крыма рассматриваться на встрече президетов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, если Москва согласится на некоторые уступки.

"Я не собираюсь ничего говорить о переговорах в настоящий момент", − указала спикер Белого дома.

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Ранее на вопрос журналистов, признают ли США Крым российским,президент США ответил: "Посмотрим".
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 Теги: США, Украина, Крым, Россия

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Сегодня, 09:39 » Автор: Алена Шимко
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