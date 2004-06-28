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Раздел: Мир  
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Стало известно, сколько журналистов пострадало за 2018 год

Стало известно, сколько журналистов пострадало за 2018 годЭто больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщается в опубликованном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti.

Отмечается, что это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года, когда была зафиксирована гибель 50 человек.

Больше половины от общего числа смертей в январе-июне пришлось на Афганистан (11 погибших), Мексику (8), Сирию (7), США (6) и Йемен (5).

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Организация глубоко обеспокоена также в связи с убийством за минувшие шесть месяцев четырех журналистов в Индии, в том числе одного - в Кашмире.

Три репортера были убиты в Бразилии, столько же в Эквадоре и на Филиппинах. По два - в секторе Газа, Гватемале и Пакистане, по одному - в Бангладеш, Колумбии, Гаити, Индонезии, Ираке, Либерии, Никарагуа, России, Сальвадоре и Словакии.
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 Теги: журналисты, атаки, смерть

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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