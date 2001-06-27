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Раздел: Мир  
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В Китае женщину не взяли на работу из-за роста

В Китае женщину не взяли на работу из-за ростаОграничения по росту – это дискриминация.

В Китае женщине отказали в выдаче диплома учителя в педуниверситете из-за слишком маленького роста.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Женщина, которую называют госпожа Ли, не смогла пройти квалификацию, поскольку была ниже 150 см.

В северной провинции Шэньси мужчины должны быть выше 155 см, а женщины - выше 150 см, чтобы получить работу преподавателя.

Шэньси - не единственная провинция с подобными ограничениями. Во многих регионах Китая действуют схожие правила. Учителя должны быть достаточно высокими якобы для того, чтобы они могли достать до школьной доски.

Но в последние месяцы это правило подверглось серьезной критике. В результате регионы Сычуань, Цзянси и Гуанси в Китае сняли ограничения.

Пользователи социальных сетей сердито отреагировали на новость о госпоже Ли. Они считают, что ограничения по росту – это дискриминация.

При этом отмечается, что китаянка была на последнем курсе педуниверситета, куда поступила в 2014 г, и хотела стать учителем по английскому языку. Тем не менее, незадолго до окончания ей сказали, что она не сможет стать учителем.

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«За четыре года никто не сказал, что у квалификационного учителя есть ограничение по росту. Мои мечты стать учителем разрушены», - сказала она в интервью журналу Shaanxi News.
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 Теги: Китай, дискриминация, рост

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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