Раздел: Мир
В Китае женщину не взяли на работу из-за роста
Ограничения по росту – это дискриминация.
В Китае женщине отказали в выдаче диплома учителя в педуниверситете из-за слишком маленького роста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Женщина, которую называют госпожа Ли, не смогла пройти квалификацию, поскольку была ниже 150 см.
В северной провинции Шэньси мужчины должны быть выше 155 см, а женщины - выше 150 см, чтобы получить работу преподавателя.
Шэньси - не единственная провинция с подобными ограничениями. Во многих регионах Китая действуют схожие правила. Учителя должны быть достаточно высокими якобы для того, чтобы они могли достать до школьной доски.
Но в последние месяцы это правило подверглось серьезной критике. В результате регионы Сычуань, Цзянси и Гуанси в Китае сняли ограничения.
Пользователи социальных сетей сердито отреагировали на новость о госпоже Ли. Они считают, что ограничения по росту – это дискриминация.
При этом отмечается, что китаянка была на последнем курсе педуниверситета, куда поступила в 2014 г, и хотела стать учителем по английскому языку. Тем не менее, незадолго до окончания ей сказали, что она не сможет стать учителем.
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«За четыре года никто не сказал, что у квалификационного учителя есть ограничение по росту. Мои мечты стать учителем разрушены», - сказала она в интервью журналу Shaanxi News.
В Китае женщине отказали в выдаче диплома учителя в педуниверситете из-за слишком маленького роста.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Женщина, которую называют госпожа Ли, не смогла пройти квалификацию, поскольку была ниже 150 см.
В северной провинции Шэньси мужчины должны быть выше 155 см, а женщины - выше 150 см, чтобы получить работу преподавателя.
Шэньси - не единственная провинция с подобными ограничениями. Во многих регионах Китая действуют схожие правила. Учителя должны быть достаточно высокими якобы для того, чтобы они могли достать до школьной доски.
Но в последние месяцы это правило подверглось серьезной критике. В результате регионы Сычуань, Цзянси и Гуанси в Китае сняли ограничения.
Пользователи социальных сетей сердито отреагировали на новость о госпоже Ли. Они считают, что ограничения по росту – это дискриминация.
При этом отмечается, что китаянка была на последнем курсе педуниверситета, куда поступила в 2014 г, и хотела стать учителем по английскому языку. Тем не менее, незадолго до окончания ей сказали, что она не сможет стать учителем.
Читайте также: На Донбассе боевики взяли в заложники женщину-инвалида
«За четыре года никто не сказал, что у квалификационного учителя есть ограничение по росту. Мои мечты стать учителем разрушены», - сказала она в интервью журналу Shaanxi News.
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