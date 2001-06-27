В Китае женщину не взяли на работу из-за роста

Похожие новости по теме

В КНР сообщили о негативных последствиях политики ограничения рождаемости.

Американца Дэвида Снеддона, пропавшего без вести 12 лет назад в Китае, заметили в столице Северной Кореи.

Двое мужчин в Китае, считавших себя колдунами, заживо сварили на пару в деревянной бочке соседку во время обряда экзорцизма.