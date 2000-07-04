Раздел: Мир
Неизвестные стреляли в мэра крупного города в Азербайджане
В результате нападения пострадали мэр и его охранник.
В Азербайджане 3 июля совершено нападение на главу исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева. Он и его охранник Гасым Ашбазов получили огнестрельные ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.
Сейчас они находятся в больнице, им оказывают помощь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
По подозрению в совершении нападения уже задержали 35-летнего уроженца Гянджи Юниса Сафарова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял следствие под личный контроль.
Читайте также: В Азербайджане горит ГЭС, обесточены крупные города
Больше информации на данный момент нет.
В Азербайджане 3 июля совершено нападение на главу исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева. Он и его охранник Гасым Ашбазов получили огнестрельные ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.
Сейчас они находятся в больнице, им оказывают помощь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
По подозрению в совершении нападения уже задержали 35-летнего уроженца Гянджи Юниса Сафарова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял следствие под личный контроль.
Читайте также: В Азербайджане горит ГЭС, обесточены крупные города
Больше информации на данный момент нет.
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