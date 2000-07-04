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Раздел: Мир  
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Неизвестные стреляли в мэра крупного города в Азербайджане

Неизвестные стреляли в мэра крупного города в Азербайджане В результате нападения пострадали мэр и его охранник.

В Азербайджане 3 июля совершено нападение на главу исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева. Он и его охранник Гасым Ашбазов получили огнестрельные ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.

Сейчас они находятся в больнице, им оказывают помощь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

По подозрению в совершении нападения уже задержали 35-летнего уроженца Гянджи Юниса Сафарова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял следствие под личный контроль.

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 Теги: Азербайджан, стрельба, мэр

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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