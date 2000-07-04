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Раздел: Мир  
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Страны Корейского полуострова сделали шаг навстречу друг другу

Страны Корейского полуострова сделали шаг навстречу друг другу Северная и Южная Кореи обменялись списками разделенных семей.

Южная и Северная Кореи обменялись списками людей из семей, разделенных Корейской войной 1950 – 1953 годов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

В списках от двух стран числится около 450 человек. Из них 250 находятся в Южной Корее и 200 – в Северной. Окончательный список из 100 человек согласуют к 25 июля. Встреча разделенных семей должна пройти 20 – 26 августа в горном курорте Кымгансан в Северной Корее.

В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. По итогам встречи между президентом Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились расширять контакты на всех уровнях, начать работу по соединению железных и автомобильных дорог, ликвидировать с 1 мая все средства пропаганды на границе и возобновить встречи семей, разделенных Корейской войной.

12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита было подписано соглашение.

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Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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 Теги: КНДР, Южная Корея

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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