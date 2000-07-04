Раздел: Мир
Дональд Трамп похвалил себя в собственном твиттере
Президент США рассказал о предотвращении войны с КНДР.
Американский президент Дональд Трамп заявил 3 июля в Twitter, что благодаря ему Северная Корея и США избежали войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Переговоры с Северной Кореей идут хорошо! В то же время, никаких ракетных запусков или ядерных испытаний за восемь месяцев. Вся Азия в восторге. Жалуется только оппозиционная партия, которая включает фальшивые новости. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей!" – написал он.
12 июня в Сингапуре прошла встреча Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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13 июня глава Белого дома заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. 21 июня министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что Пхеньян еще не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения.
Американский президент Дональд Трамп заявил 3 июля в Twitter, что благодаря ему Северная Корея и США избежали войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Переговоры с Северной Кореей идут хорошо! В то же время, никаких ракетных запусков или ядерных испытаний за восемь месяцев. Вся Азия в восторге. Жалуется только оппозиционная партия, которая включает фальшивые новости. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей!" – написал он.
12 июня в Сингапуре прошла встреча Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Читайте также: Неизвестные стреляли в мэра крупного города в Азербайджане
13 июня глава Белого дома заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. 21 июня министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что Пхеньян еще не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения.
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