Раздел: Мир
Названа причина месячного запрета на полив газонов в Дублине
В столице Ирландии временно запретили использовать садовые шланги.
Ирландские власти ввели запрет на полив газонов и садов в районе Дублина, поскольку страна, славящаяся дождями и зеленым ландшафтом, испытывает редкую засуху, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
В Дублине начался месячный запрет на полив с помощью садовых шлангов, и местные власти говорят, что, скорее всего, он будет распространен и на другие районы. Подобный запрет существует в Северной Ирландии.
В некоторых частях страны уже 15 дней не было осадков дождя. В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем температуры в Ирландии.
Ирландские власти предупредили, что если осенью не будет значительных осадков, в этом году будет "сценарий кошмара".
Уровни потребления воды в большей части Дублина достигли максимума на прошлой неделе до рекордных 615 млн литров в день.
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После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров в день.
Ирландские власти ввели запрет на полив газонов и садов в районе Дублина, поскольку страна, славящаяся дождями и зеленым ландшафтом, испытывает редкую засуху, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
В Дублине начался месячный запрет на полив с помощью садовых шлангов, и местные власти говорят, что, скорее всего, он будет распространен и на другие районы. Подобный запрет существует в Северной Ирландии.
В некоторых частях страны уже 15 дней не было осадков дождя. В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем температуры в Ирландии.
Ирландские власти предупредили, что если осенью не будет значительных осадков, в этом году будет "сценарий кошмара".
Уровни потребления воды в большей части Дублина достигли максимума на прошлой неделе до рекордных 615 млн литров в день.
Читайте также: Страны Корейского полуострова сделали шаг навстречу друг другу
После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров в день.
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