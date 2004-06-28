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Раздел: Мир  
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В Канаде из-за сильной жары скончались шесть человек

В Канаде из-за сильной жары скончались шесть человек
Большинство жертв высокой температуры в Монреале жили в одиночестве и страдали от хронических заболеваний или проблем с психикой.
В канадском Монреале 2 июля из-за сильной жары скончались шесть человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Во время общенационального выходного ко Дню Канады температура в городе достигала 35 градусов. Из-за сильной жары экстренные службы зафиксировали рост количества звонков в скорую помощь.

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По данным телеканала, большинство жертв высокой температуры жили в одиночестве и страдали от хронических заболеваний или проблем с психикой. Ни у кого из погибших не было кондиционера.
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 Теги: Канада, жара, жертвы

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Сегодня, 10:31 » Автор: Алена Шимко
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