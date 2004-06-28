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В Канаде из-за сильной жары скончались шесть человек

В Канаде из-за сильной жары скончались шесть человек

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