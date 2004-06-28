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В Индии взрыв уничтожил фабрику фейерверков: много жертв
Взрыв был настолько сильным, что тела жертв находили в десятках метров от разрушенного предприятия.
В Индии во время взрыва на фабрике фейерверков в сельском районе Вангангала (Теланган) в среду, 4 июля, погибли по меньшей мере 11 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации местных СМИ, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от уничтоженного предприятия.
Также сообщается, что не менее пяти работников предприятия получили тяжелые ранения. При этом местные власти опасаются, что число погибших может быть значительное больше, поскольку пока нет точных данных о количестве работников, находившихся на фабрике в момент взрыва.
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В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и врачи.
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