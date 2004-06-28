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Раздел: Мир  
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В Бельгии восьмилетний гений закончил школу за полтора года

В Бельгии восьмилетний гений закончил школу за полтора года
Бельгийский мальчик Лоран Симонс уже в возрасте восьми лет закончил старшую школу и собирается поступать в университет.

Лоран окончил шестилетний курс школы за полтора года учебы и получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками. Родители мальчика утверждают, что его показатель IQ равен 145, пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Yellow Blue.

В интервью RTBF Лоран рассказал, что его любимый предмет — математика, «потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра».

По словам родителей Лорана, в свободное время он любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Раньше он хотел стать хирургом или астронавтом, однако теперь склоняется к информатике. Родители также отметили, что Лоран с детства был особенным и не любил играть с другими детьми.

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После окончания летних каникул юный вундеркинд хочет поступить в университет. Пока мальчик не остановил свой выбор ни на каком учебном заведении, однако получает предложения от университетов со всего мира.
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 Теги: Бельгия, мальчик, гений, школа

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Сегодня, 17:13 » Автор: Алена Шимко
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