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В Бельгии восьмилетний гений закончил школу за полтора года
Бельгийский мальчик Лоран Симонс уже в возрасте восьми лет закончил старшую школу и собирается поступать в университет.
Лоран окончил шестилетний курс школы за полтора года учебы и получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками. Родители мальчика утверждают, что его показатель IQ равен 145, пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Yellow Blue.
В интервью RTBF Лоран рассказал, что его любимый предмет — математика, «потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра».
По словам родителей Лорана, в свободное время он любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Раньше он хотел стать хирургом или астронавтом, однако теперь склоняется к информатике. Родители также отметили, что Лоран с детства был особенным и не любил играть с другими детьми.
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После окончания летних каникул юный вундеркинд хочет поступить в университет. Пока мальчик не остановил свой выбор ни на каком учебном заведении, однако получает предложения от университетов со всего мира.
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