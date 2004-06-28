В Бельгии восьмилетний гений закончил школу за полтора года

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Сумасшедший ритм современной жизни не всегда позволяет родителям вовремя приводить или забирать своих детей из детских садов или школ. Во Франции уже придумали, как бороться с такими явлениями. Наказывать их будут штрафами. Однако родители, которые опоздают в детский сад, будут платить особенный штраф.