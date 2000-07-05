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Раздел: Мир  
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В США протестировали гиперзвуковую ракету

В США протестировали гиперзвуковую ракетуРакета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации.

В США провели первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Испытания провела американская компания Generation Orbit Launch Services в Джексонвилле (штат Флорида), на территории космической площадки Cecil Spaceport.

Отмечается, что подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты.

Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна дать новые возможности для проведения суборбитальных исследований.

Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации.

США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

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Ранее сообщалось, что США отказываются от одноразовых ракет. Так, на Пентагон накладывают требования по использованию многоразовых ракет для выведения военных космических аппаратов.
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 Теги: ракета, США

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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