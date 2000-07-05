Раздел: Мир
В США протестировали гиперзвуковую ракету
Ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации.
В США провели первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Испытания провела американская компания Generation Orbit Launch Services в Джексонвилле (штат Флорида), на территории космической площадки Cecil Spaceport.
Отмечается, что подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты.
Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна дать новые возможности для проведения суборбитальных исследований.
Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации.
США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.
Читайте также: США и Австралия провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
Ранее сообщалось, что США отказываются от одноразовых ракет. Так, на Пентагон накладывают требования по использованию многоразовых ракет для выведения военных космических аппаратов.
В США провели первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Испытания провела американская компания Generation Orbit Launch Services в Джексонвилле (штат Флорида), на территории космической площадки Cecil Spaceport.
Отмечается, что подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты.
Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна дать новые возможности для проведения суборбитальных исследований.
Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации.
США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.
Читайте также: США и Австралия провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
Ранее сообщалось, что США отказываются от одноразовых ракет. Так, на Пентагон накладывают требования по использованию многоразовых ракет для выведения военных космических аппаратов.
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