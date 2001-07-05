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Раздел: Мир  
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Названы имена людей, отравившихся возле Солсбери

Названы имена людей, отравившихся возле СолсбериПострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс

Стали известны имена двух человек, пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс. Во время пресс-конференции полиция подтвердила, что они являются местными жителями и британскими гражданами и их лечили в районной больнице Солсбери. Полиция заявила, что население может не опасаться, риска для здоровья нету.

Тем не менее, сегодня вечером правительство проведет второе совещание по чрезвычайной ситуации "Кобра", чтобы обсудить результаты испытаний вещества, отправленного на объект химического оружия в Портоне-Дауне.

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Напомним, мужчина и были найдены в городе Эймсбери без сознания.
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 Теги: Солсбери, Британия

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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