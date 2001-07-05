Раздел: Мир
Названы имена людей, отравившихся возле Солсбери
Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс
Стали известны имена двух человек, пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс. Во время пресс-конференции полиция подтвердила, что они являются местными жителями и британскими гражданами и их лечили в районной больнице Солсбери. Полиция заявила, что население может не опасаться, риска для здоровья нету.
Тем не менее, сегодня вечером правительство проведет второе совещание по чрезвычайной ситуации "Кобра", чтобы обсудить результаты испытаний вещества, отправленного на объект химического оружия в Портоне-Дауне.
Читайте также: Названы имена восьми самых богатых людей планеты
Напомним, мужчина и были найдены в городе Эймсбери без сознания.
Стали известны имена двух человек, пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс. Во время пресс-конференции полиция подтвердила, что они являются местными жителями и британскими гражданами и их лечили в районной больнице Солсбери. Полиция заявила, что население может не опасаться, риска для здоровья нету.
Тем не менее, сегодня вечером правительство проведет второе совещание по чрезвычайной ситуации "Кобра", чтобы обсудить результаты испытаний вещества, отправленного на объект химического оружия в Портоне-Дауне.
Читайте также: Названы имена восьми самых богатых людей планеты
Напомним, мужчина и были найдены в городе Эймсбери без сознания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
359
0
Также советуем посмотреть
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
Оставьте свой комментарий