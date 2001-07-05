Раздел: Мир
Число жертв из-за жары в Канаде возросло
По меньшей мере 16 человек погибли от жары в Квебеке со времени наступления экстремальной погоды в прошлую пятницу.
Аномальная жара, которая с прошлой пятницы наблюдается на юге канадской провинции Квебек, привела к гибели по меньшей мере 16 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Об этом со ссылкой на местную медицинскую службу пишет канадский общественный вещатель CBC News.
"Это самая жаркая погода, которую провинция видела на протяжении десятилетий", - говорится в материале.
В крупнейшем городе провинции - Монреале врачи скорой медицинской помощи получили за последние несколько дней более 1200 вызовов, что на 30% больше, чем обычно. Учитывая перегруженность ресурсов медики обратились к горожанам с просьбой звонить в “скорую” только в случае экстремального перегрева, а в других случаях обходиться собственными силами.
Последнюю неделю температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градуса. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью.
Чтобы помочь жителям, власти города ввели план реагирования на чрезвычайную ситуацию, который включает: продление работы общественных бассейнов, бесплатную раздачу воды и обход пожарными уязвимых категорий граждан.
По словам Дэвида Кайзера из департамента общественного здоровья Монреаля, все погибшие не имели дома кондиционера и страдали от разнообразных болезней. Температура воздуха в их квартирах достигала 38 градусов.
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Согласно прогнозам метеорологов, жаркая погода отступит лишь в пятницу.
Аномальная жара, которая с прошлой пятницы наблюдается на юге канадской провинции Квебек, привела к гибели по меньшей мере 16 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Об этом со ссылкой на местную медицинскую службу пишет канадский общественный вещатель CBC News.
"Это самая жаркая погода, которую провинция видела на протяжении десятилетий", - говорится в материале.
В крупнейшем городе провинции - Монреале врачи скорой медицинской помощи получили за последние несколько дней более 1200 вызовов, что на 30% больше, чем обычно. Учитывая перегруженность ресурсов медики обратились к горожанам с просьбой звонить в “скорую” только в случае экстремального перегрева, а в других случаях обходиться собственными силами.
Последнюю неделю температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градуса. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью.
Чтобы помочь жителям, власти города ввели план реагирования на чрезвычайную ситуацию, который включает: продление работы общественных бассейнов, бесплатную раздачу воды и обход пожарными уязвимых категорий граждан.
По словам Дэвида Кайзера из департамента общественного здоровья Монреаля, все погибшие не имели дома кондиционера и страдали от разнообразных болезней. Температура воздуха в их квартирах достигала 38 градусов.
Читайте также: Число жертв взрыва в столице Ирака возросло до 250 человек
Согласно прогнозам метеорологов, жаркая погода отступит лишь в пятницу.
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