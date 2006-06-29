В Чехии разгорелся скандал из-за оплаченной президентом парковки

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Бывшая жена Дональда Трампа, по происхождению чешка, считает, что эта должность слишком обременительна

Скандал вызвала публикация в СМИ, в которой сказано, что Польша не имеет законодательного права лечить жертв столкновений на Грушевского. 16 февраля в польском издании “Nowytydzien” появилась статья “Больницы не для украинцев”, в которой приводятся результаты журналистского расследования проблемы лечения активистов