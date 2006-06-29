Раздел: Мир
В Чехии разгорелся скандал из-за оплаченной президентом парковки
Мэрия чешского города Пльзень отказалась простить президенту страны Милошу Земану счет за парковку на 1 066 крон.
Долг возник после официального визита главы государства осенью прошлого года: тогда кортеж президента остановился перед зданием областной администрации, заняв 13 платных парковочных мест. Как сообщает Vinegret.cz, за день набежало 1066 крон, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Организатором визита главы государства выступал Пльзеньский край, который попросил городские власти списать расходы, что для официальных визитов является обычной практикой. Однако мэрия отказалась. «Мы убеждены, что Милош Земан не является лицом, которое достойно представляет и защищает интересы республики. Он наоборот вредит репутации страны», - заявил заместитель мэра Пльзеня Павел Шинделарж.
Краевые власти погасили долг из своего бюджета. Узнав об этом, пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек демонстративно отправил 1 066 крон на счет городской благотворительной организации Diecézní charita Plzeň, при этом назвав чиновников пльзеньской мэрии «политическими уродами». Однако благотворители принять средства отказались, вернув деньги пресс-секретарю. Овчачек отказ не принял, и отправил 1 066 крон повторно. Что было дальше, не сообщается, но директор организации выступил довольно резко против против подобных «шуточек».
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«Эти деньги нам морально не принадлежат. Мы их не просили и не хотим стать инструментом чьих-то шуточек. Пожертвования, которые не имеют ясной цели, мы принять не можем, да и не хотим», - сказал Йиржи Лотр, директор Diecézní charita Plzeň Поведение пресс-секретаря президента не понравилось многим чешским политикам: «Мне кажется, что Йиржи Овчачек день от дня становится всё более дерзким. Он оскорбляет законно выбранных представителей власти, что делать явно не следует», — заявил сенатор Вацлав Халоупек.
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