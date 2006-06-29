» » В Чехии разгорелся скандал из-за оплаченной президентом парковки
Раздел: Мир  
0

В Чехии разгорелся скандал из-за оплаченной президентом парковки

В Чехии разгорелся скандал из-за оплаченной президентом парковки
Мэрия чешского города Пльзень отказалась простить президенту страны Милошу Земану счет за парковку на 1 066 крон.

Долг возник после официального визита главы государства осенью прошлого года: тогда кортеж президента остановился перед зданием областной администрации, заняв 13 платных парковочных мест. Как сообщает Vinegret.cz, за день набежало 1066 крон, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Организатором визита главы государства выступал Пльзеньский край, который попросил городские власти списать расходы, что для официальных визитов является обычной практикой. Однако мэрия отказалась. «Мы убеждены, что Милош Земан не является лицом, которое достойно представляет и защищает интересы республики. Он наоборот вредит репутации страны», - заявил заместитель мэра Пльзеня Павел Шинделарж.

Краевые власти погасили долг из своего бюджета. Узнав об этом, пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек демонстративно отправил 1 066 крон на счет городской благотворительной организации Diecézní charita Plzeň, при этом назвав чиновников пльзеньской мэрии «политическими уродами». Однако благотворители принять средства отказались, вернув деньги пресс-секретарю. Овчачек отказ не принял, и отправил 1 066 крон повторно. Что было дальше, не сообщается, но директор организации выступил довольно резко против против подобных «шуточек».

Читайте также: В киевской школе разгорелся нешуточный скандал

«Эти деньги нам морально не принадлежат. Мы их не просили и не хотим стать инструментом чьих-то шуточек. Пожертвования, которые не имеют ясной цели, мы принять не можем, да и не хотим», - сказал Йиржи Лотр, директор Diecézní charita Plzeň Поведение пресс-секретаря президента не понравилось многим чешским политикам: «Мне кажется, что Йиржи Овчачек день от дня становится всё более дерзким. Он оскорбляет законно выбранных представителей власти, что делать явно не следует», — заявил сенатор Вацлав Халоупек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Чехия, Милош Земан, парковка, скандал

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 09:27 » Автор: Алена Шимко
     422
     0

Похожие новости по теме

Милош Земан возмутился отказом Иваны Трамп стать послом США в Чехии Милош Земан возмутился отказом Иваны Трамп стать послом США в Чехии

Бывшая жена Дональда Трампа, по происхождению чешка, считает, что эта должность слишком обременительна

Правительство Чехии идет в отставку Правительство Чехии идет в отставку

Согласие на отставку кабинета министров еще должен дать президент Чехии Милош Земан.

Президенту Южной Кореи объявили импичмент Президенту Южной Кореи объявили импичмент

Теперь судьбу главы государства решит Конституционный суд.

Япония отказалась принимать Владимира Путина Япония отказалась принимать Владимира Путина

Визит президента РФ в Японию этой осенью не состоится.

В Польше высказались против лечения евромайдановцев за государственный счет В Польше высказались против лечения евромайдановцев за государственный счет

Скандал вызвала публикация в СМИ, в которой сказано, что Польша не имеет законодательного права лечить жертв столкновений на Грушевского. 16 февраля в польском издании “Nowytydzien” появилась статья “Больницы не для украинцев”, в которой приводятся результаты журналистского расследования проблемы лечения активистов

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх