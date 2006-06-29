В Канаде в семь раз увеличилось число погибших от жары



Число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой.



Жертвами жаркой погоды, которая держится в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек, пишет



Так, число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале.



Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция и пожарные обошли 15 тысяч человек, чтобы убедиться, что они справляются с жарой самостоятельно. Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары, более 1200 человек получили специализированную медицинскую помощь.



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По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жертвами жаркой погоды, которая держится в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Так, число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале.Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция и пожарные обошли 15 тысяч человек, чтобы убедиться, что они справляются с жарой самостоятельно. Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары, более 1200 человек получили специализированную медицинскую помощь.По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.



