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В Канаде в семь раз увеличилось число погибших от жары
Число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой.
Жертвами жаркой погоды, которая держится в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале.
Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция и пожарные обошли 15 тысяч человек, чтобы убедиться, что они справляются с жарой самостоятельно. Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары, более 1200 человек получили специализированную медицинскую помощь.
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По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.
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