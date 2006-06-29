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Раздел: Мир  
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В тайваньском метро произошла давка из-за крысы

В тайваньском метро произошла давка из-за крысы
Испуганные пассажиры с криками бросились в другой вагон.

К кричущей толпе начали присоединяться люди, которые не видели крысу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В городе Тайбэй на Тайване крыса забралась в вагон метро и вызвала давку, в результате которой пострадали люди. Грызуна заметили, когда поезд уже отъехал от станции, и выйти из него нельзя было, передает Taiwan News.

В частности, указано, что испуганные пассажиры с криками бросились в другой вагон. К кричущей толпе начали присоединяться люди, которые не видели крысу. Кто-то пустил слух, что на пассажиров нападает мужчина с ножом, как во время резни в 2014 году.

"В переполненных вагонах началась давка. Люди бежали, бросали вещи, падали на пол. Когда поезд остановился на следующей станции, пассажиры хлынули из вагонов, сбивая с ног присутствующих на платформе", - говорится в сообщении.

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На фотографиях и видео, сделанных в опустевших вагонах, на полу валяются брошенные сумки, потерянные мобильные телефоны и обувь. Видно пятна, напоминающие кровь.
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 Теги: Тайвань, метро, давка, крыса

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Сегодня, 12:28 » Автор: Алена Шимко
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