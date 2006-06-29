Раздел: Мир
В тайваньском метро произошла давка из-за крысы
Испуганные пассажиры с криками бросились в другой вагон.
К кричущей толпе начали присоединяться люди, которые не видели крысу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В городе Тайбэй на Тайване крыса забралась в вагон метро и вызвала давку, в результате которой пострадали люди. Грызуна заметили, когда поезд уже отъехал от станции, и выйти из него нельзя было, передает Taiwan News.
В частности, указано, что испуганные пассажиры с криками бросились в другой вагон. К кричущей толпе начали присоединяться люди, которые не видели крысу. Кто-то пустил слух, что на пассажиров нападает мужчина с ножом, как во время резни в 2014 году.
"В переполненных вагонах началась давка. Люди бежали, бросали вещи, падали на пол. Когда поезд остановился на следующей станции, пассажиры хлынули из вагонов, сбивая с ног присутствующих на платформе", - говорится в сообщении.
Читайте также: Жуткая давка в киевском метро: кадры с "заминированных" станций
На фотографиях и видео, сделанных в опустевших вагонах, на полу валяются брошенные сумки, потерянные мобильные телефоны и обувь. Видно пятна, напоминающие кровь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
523
0
Также советуем посмотреть
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
Оставьте свой комментарий