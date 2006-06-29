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Раздел: Мир  
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В Нью-Йорке День независимости "отметили" перестрелкой

В Нью-Йорке День независимости "отметили" перестрелкойПерестрелка возникла после празднования Дня независимости США.

Все пострадавшие получили ранения в ноги: это трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет и 19-летняя девушка. Их жизни ничего не угрожает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При перестрелке в нью-йоркском Бруклине, по меньшей мере, четыре человека получили ранения. Инцидент произошел после празднования Дня независимости США, передает в четверг, 5 июля, со ссылкой на полицию NBC.

В частности, правоохранители сообщили, что перестрелка произошла на Херкимер-стрит после конфликта между двумя группами.

"Все пострадавшие получили ранения в ноги: это трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет и 19-летняя девушка. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемый или подозреваемые скрылись с места преступления, сейчас ведется их розыск. О причинах конфликта не сообщается.
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 Теги: Нью-Йорк, перестрелка, День Независимости

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Сегодня, 15:42 » Автор: Алена Шимко
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