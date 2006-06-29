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Раздел: Мир  
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В Швеции неонацисты избили произраильских активистов

В Швеции неонацисты избили произраильских активистовИзраильские активисты защищали свой флаг.

Члены норвежской неонацистской организации Nordic Resistance Movement напали на произраильских активистов. Этот инцидент произошел на острове Готланд по соседству с павильоном, установленным Ассоциацией шведско-израильской дружбы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Отметим, что в городе Висбю, административном центре острова Готланд, проходит в настоящее время ежегодный политический форум под названием Неделя Альмедалена – по имени парка, где установлены различные павильоны.

Кристина Толедано Асбринк, одна из пострадавших, сообщила журналистам, что злоумышленники пытались закрыть израильский флаг своим баннером, а когда она вмешалась, несколько мужчин схватили ее, повалили на землю и принялись избивать. Инцидент был прерван полицией, прибывшей по вызову ее коллег по ассоциации.

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В результате нападения пострадал также Стефан Доззи, секретарь этой организации, который пытался защитить Толедано. Оба пострадавших отделались легкими травмами, говорится в этой заметке.
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 Теги: Швеция, Израиль, активисты

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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