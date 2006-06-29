В Швеции неонацисты избили произраильских активистов

Похожие новости по теме

Девятнадцать человек, включая двух детей, получили огнестрельные ранения в Новом Орлеане в воскресенье. Жертв пока нет. Большинство ранений расцениваются как незначительные. Инцидент произошел в день парада, посвященного дню Матери. Полиция разыскивает троих подозреваемых. Десять человек, среди которых семь женщин, девочка и