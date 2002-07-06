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Раздел: Мир  
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В Японии из-за дождей эвакуированы тысячи людей

В Японии из-за дождей эвакуированы тысячи людейВ результате сложных погодных условий один человек погиб, двое пострадали

Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону. Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу.

Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, были травмированы.

Ранее в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли.

Также в феврале в восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Кроме того, в мае извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима, произошло на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Столб дыма из кратера поднялся на высоту около 3,3 км.
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 Теги: Япония, дожди

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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