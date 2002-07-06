Раздел: Мир
В Японии из-за дождей эвакуированы тысячи людей
В результате сложных погодных условий один человек погиб, двое пострадали
Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону. Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу.
Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, были травмированы.
Ранее в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли.
Также в феврале в восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Читайте также: Наводнения в Малайзии: эвакуированы тысячи человек
Кроме того, в мае извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима, произошло на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Столб дыма из кратера поднялся на высоту около 3,3 км.
Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону. Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу.
Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, были травмированы.
Ранее в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли.
Также в феврале в восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Читайте также: Наводнения в Малайзии: эвакуированы тысячи человек
Кроме того, в мае извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима, произошло на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Столб дыма из кратера поднялся на высоту около 3,3 км.
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