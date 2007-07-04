Раздел: Мир
В Индонезии женщина бесследно исчезла и объявилась на том же месте
На ней была та же одежда, что и в день, когда она пропала
В Индонезии нашли женщину, которая пропала в море полтора года назад. Она оказалась живой и была одета в ту же одежду, в которой ее видели в последний раз. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
52-летняя Нининг Сунарсих (Nining Sunarsih) отдыхала неподалеку от города Сукабуми на острове Ява в 2017 году. Очевидцы утверждали, что с пляжа ее смыла в море гигантская волна. Женщина кричала и звала на помощь, но никто не решился зайти в воду из-за сильного шторма. Спасатели долгое время не могли найти Сунарсих.
Семья отказывалась признать факт ее смерти. В конце июня ее дяде, по его рассказам, приснился сон, что Сунарсих ждет родных на одном из пляжей неподалеку от места пропажи. Когда сон повторился несколько раз, он рассказал о нем семье, и они отправились на пляж 30 июня, но поиски не увенчались успехом. Однако на утро следующего дня родственники вернулись на место пропажи и обнаружили Сунарсих без сознания. На ней была та же одежда, что в день исчезновения.
Читайте также: В Киеве бесследно исчезла 12-летняя школьница
Семья доставила женщину в больницу. На данный момент инцидент расследуется, но, вполне вероятно, обстоятельства удастся выяснить только после того, как спасенная женщина сможет разговаривать.
В Индонезии нашли женщину, которая пропала в море полтора года назад. Она оказалась живой и была одета в ту же одежду, в которой ее видели в последний раз. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
52-летняя Нининг Сунарсих (Nining Sunarsih) отдыхала неподалеку от города Сукабуми на острове Ява в 2017 году. Очевидцы утверждали, что с пляжа ее смыла в море гигантская волна. Женщина кричала и звала на помощь, но никто не решился зайти в воду из-за сильного шторма. Спасатели долгое время не могли найти Сунарсих.
Семья отказывалась признать факт ее смерти. В конце июня ее дяде, по его рассказам, приснился сон, что Сунарсих ждет родных на одном из пляжей неподалеку от места пропажи. Когда сон повторился несколько раз, он рассказал о нем семье, и они отправились на пляж 30 июня, но поиски не увенчались успехом. Однако на утро следующего дня родственники вернулись на место пропажи и обнаружили Сунарсих без сознания. На ней была та же одежда, что в день исчезновения.
Читайте также: В Киеве бесследно исчезла 12-летняя школьница
Семья доставила женщину в больницу. На данный момент инцидент расследуется, но, вполне вероятно, обстоятельства удастся выяснить только после того, как спасенная женщина сможет разговаривать.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
726
0
Также советуем посмотреть
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
Оставьте свой комментарий