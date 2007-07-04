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В Индонезии женщина бесследно исчезла и объявилась на том же месте

В Индонезии женщина бесследно исчезла и объявилась на том же местеНа ней была та же одежда, что и в день, когда она пропала

В Индонезии нашли женщину, которая пропала в море полтора года назад. Она оказалась живой и была одета в ту же одежду, в которой ее видели в последний раз. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

52-летняя Нининг Сунарсих (Nining Sunarsih) отдыхала неподалеку от города Сукабуми на острове Ява в 2017 году. Очевидцы утверждали, что с пляжа ее смыла в море гигантская волна. Женщина кричала и звала на помощь, но никто не решился зайти в воду из-за сильного шторма. Спасатели долгое время не могли найти Сунарсих.

Семья отказывалась признать факт ее смерти. В конце июня ее дяде, по его рассказам, приснился сон, что Сунарсих ждет родных на одном из пляжей неподалеку от места пропажи. Когда сон повторился несколько раз, он рассказал о нем семье, и они отправились на пляж 30 июня, но поиски не увенчались успехом. Однако на утро следующего дня родственники вернулись на место пропажи и обнаружили Сунарсих без сознания. На ней была та же одежда, что в день исчезновения.

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Семья доставила женщину в больницу. На данный момент инцидент расследуется, но, вполне вероятно, обстоятельства удастся выяснить только после того, как спасенная женщина сможет разговаривать.
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 Теги: Индонезия, женщина

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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