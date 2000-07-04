В Японии казнили основателя секты «Аум Синрике»

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Вместе с принцем было казнено еще шесть человек, обвиненных в убийствах и изнасилованиях.

В Японии повесили двух заключенных, осужденных за убийство. Это четвертая и пятая смертные казни в этом году. Минюст заявил, что лишение жизни двоих преступников через повешение произошло рано утром в пятницу в Токио. Бывшие члены якудзы – японской мафии- 64 - летний Катсуджи Хамасаки и 56 - летний Йошидо Мияги были признаны