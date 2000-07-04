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Раздел: Мир  
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В Японии казнили основателя секты «Аум Синрике»

В Японии казнили основателя секты «Аум Синрике»В пятницу утром был приведен в исполнение приговор в отношении 63-летнего Тидзуо Мацумомто.

В Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты Аум Синрике Секо Асахару (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Помимо Асахары казнены несколько его стронников.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.

В марте 1995 года участники секты устроили теракт в метро Токио, распылив нервно-паралитический газ зарин. Тогда погибли более 10 человек, еще около шести тысяч пострадали.

Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Всего виновными были признаны почти 200 человек, а 13 из них приговорены к смерти.

Собеседники NHK рассказали, что в последние несколько лет Асахара отказывался встречаться с членами своей семьи или адвокатами.

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Религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников. Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано.
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 Теги: секта, казнь

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Сегодня, 11:55 » Автор: Богдан Процив
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