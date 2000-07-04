Раздел: Мир
В Австралии в расплавленном асфальте застряло 50 машин
В штате Квинсленд из-за аномальной жары на трассе расплавился асфальт.
В австралийском штате Квинсленд из-за аномальной жары на трассе расплавился асфальт, в котором застряло 50 машин. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В Министерстве транспорта Канады заявили о том, что инцидент связан с некачественной укладкой дорог.
Владельцам пострадавших машин пообещали выплатить компенсации.
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Ранее сообщалось, что в Канаде в результате аномальной жары погибли 17 человек.
В австралийском штате Квинсленд из-за аномальной жары на трассе расплавился асфальт, в котором застряло 50 машин. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В Министерстве транспорта Канады заявили о том, что инцидент связан с некачественной укладкой дорог.
Владельцам пострадавших машин пообещали выплатить компенсации.
Читайте также: В Польше упал боевой истребитель МиГ-29
Ранее сообщалось, что в Канаде в результате аномальной жары погибли 17 человек.
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