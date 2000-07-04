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Погиб знаменитый блогер YouTube

Погиб знаменитый блогер YouTubeРайкер Гэмбл гулял по краю водопада Шеннон Фолс, когда сорвался и упал вниз.

В Британии известный YouTube-блогер Райкер Гэмбл погиб, сорвавшись с 30-метрового водопада Шеннон Фолс. На момент смерти ему было 30 лет. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Гэмбл вел свой канал High On Life. Согласно данным полиции, он был одним из трех погибших в этот день на водопаде. Двое других мужчин - Алексей Лях (Alexey Lyakh) и Меган Скрепер - также были блогерами.

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Издание сообщает, что они вначале плавали в бассейне, после чего решили прогуляться по краю выступа на вершине водопада и сорвались вниз.
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 Теги: YouTube, блогер

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Сегодня, 18:29 » Автор: Татьяна Ларина
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