Раздел: Мир
В Австрии ввели 12-часовой рабочий день
Австрийцам смогут увеличивать рабочий день без дополнительной оплаты.
Австрийские работодатели смогут вводить 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда. Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает в пятницу, 6 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что изменения приняли несмотря на массовые протесты, которые прошли на прошлой неделе в Вене. Их поддержали депутаты Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца, правые популисты из Партии свободы и либералы из оппозиционной Neos.
Новый закон вступит в силу уже 1 сентября, хотя планировалось, что он будет действовать только с 1 января 2019 года.
Ранее закон позволял не более 10 рабочих часов в день или 50 часов в неделю, теперь разрешается 12 часов в день и 60 часов в неделю.
Сверхурочные часы будут оплачиваться, как и раньше, на 50 процентов выше стандартной ставки, или за них будет предоставляться свободное время.
Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Однако профсоюзы подчеркивают, что в Австрии нет механизма защиты от увольнения в случае постоянного отказа от сверхурочной работы. То есть, теоретически, работника могут уволить без объяснения причин.
В руководящих партиях уверяют, что новый закон ничего не изменит для большинства работников. Кроме того, по их словам, руководители компаний не смогут принимать решения за спиной работников о том, сколько те должны работать.
Читайте также: Украинцы просят ввести 6-часовой рабочий день
Оппозиция же считает, что правящие партии действуют в интересах бизнесменов, которым не выгодно платить больше сверхурочных.
Австрийские работодатели смогут вводить 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда. Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает в пятницу, 6 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что изменения приняли несмотря на массовые протесты, которые прошли на прошлой неделе в Вене. Их поддержали депутаты Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца, правые популисты из Партии свободы и либералы из оппозиционной Neos.
Новый закон вступит в силу уже 1 сентября, хотя планировалось, что он будет действовать только с 1 января 2019 года.
Ранее закон позволял не более 10 рабочих часов в день или 50 часов в неделю, теперь разрешается 12 часов в день и 60 часов в неделю.
Сверхурочные часы будут оплачиваться, как и раньше, на 50 процентов выше стандартной ставки, или за них будет предоставляться свободное время.
Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Однако профсоюзы подчеркивают, что в Австрии нет механизма защиты от увольнения в случае постоянного отказа от сверхурочной работы. То есть, теоретически, работника могут уволить без объяснения причин.
В руководящих партиях уверяют, что новый закон ничего не изменит для большинства работников. Кроме того, по их словам, руководители компаний не смогут принимать решения за спиной работников о том, сколько те должны работать.
Читайте также: Украинцы просят ввести 6-часовой рабочий день
Оппозиция же считает, что правящие партии действуют в интересах бизнесменов, которым не выгодно платить больше сверхурочных.
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