» » В Австрии ввели 12-часовой рабочий день
Раздел: Мир  
0

В Австрии ввели 12-часовой рабочий день

В Австрии ввели 12-часовой рабочий деньАвстрийцам смогут увеличивать рабочий день без дополнительной оплаты.

Австрийские работодатели смогут вводить 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда. Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает в пятницу, 6 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что изменения приняли несмотря на массовые протесты, которые прошли на прошлой неделе в Вене. Их поддержали депутаты Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца, правые популисты из Партии свободы и либералы из оппозиционной Neos.

Новый закон вступит в силу уже 1 сентября, хотя планировалось, что он будет действовать только с 1 января 2019 года.

Ранее закон позволял не более 10 рабочих часов в день или 50 часов в неделю, теперь разрешается 12 часов в день и 60 часов в неделю.

Сверхурочные часы будут оплачиваться, как и раньше, на 50 процентов выше стандартной ставки, или за них будет предоставляться свободное время.

Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Однако профсоюзы подчеркивают, что в Австрии нет механизма защиты от увольнения в случае постоянного отказа от сверхурочной работы. То есть, теоретически, работника могут уволить без объяснения причин.

В руководящих партиях уверяют, что новый закон ничего не изменит для большинства работников. Кроме того, по их словам, руководители компаний не смогут принимать решения за спиной работников о том, сколько те должны работать.

Читайте также: Украинцы просят ввести 6-часовой рабочий день

Оппозиция же считает, что правящие партии действуют в интересах бизнесменов, которым не выгодно платить больше сверхурочных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австрия, рабочий день

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 20:00 » Автор: Татьяна Ларина
     1435
     1

Похожие новости по теме

Масштабные протесты в Австрии: граждане отстаивают трудовые права Масштабные протесты в Австрии: граждане отстаивают трудовые права

Люди вышли на улицы, чтобы не допустить повышения максимального времени работы.

В Южной Корее придумали оригинальный способ увеличения рождаемости В Южной Корее придумали оригинальный способ увеличения рождаемости

Рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных.

В Германии предложили отменить восьмичасовой рабочий день В Германии предложили отменить восьмичасовой рабочий день

Такое предложение внес глава Совета экономических экспертов при правительстве.

В Австрии проходят досрочные выборы парламента В Австрии проходят досрочные выборы парламента

В воскресенье, 15 октября, в Австрии проходят досрочные парламентские выборы.

В Северной Корее рабочий день будет начинаться в 5 утра В Северной Корее рабочий день будет начинаться в 5 утра

Новый график работы стал причиной многочисленных опозданий.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

0
MEM  
Сегодня, 20:20

небеспечна тенденція,вони шо ,готуються до війни? краще би брали приклад з скандінавів де праця на день 6-4 години ,чи це тому шо є багато магрантів,як робочого матеріалу , їх не шкода?!

Гости

наверх