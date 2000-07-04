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Раздел: Мир  
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В Ирландии рассмотрят закон о роли женщины в семье

В Ирландии рассмотрят закон о роли женщины в семьеСпорную статью в Конституции Ирландии о роли женщины неоднократно критиковали как внутри страны, так и в международных организациях, в частности в ООН.

Кабинет министров Ирландии решил провести референдум об устаревшем положении в Конституции, в котором говорится о семейной роли женщины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Как передает Европейская правда, речь идет об отмене статьи 41.2, в которой говорится, что "благодаря своей роли в семье женщина оказывает государству поддержку", а также что "матери не должны иметь экономическую необходимость заниматься работой", за которую им пришлось бы пренебречь своими семейными обязанностями. Читайте также Установление гендерного равенства может увеличить мировой ВВП на 12 триллионов долларов к 2025 году - генсек ООН Референдум будет проведен в один день с президентскими выборами – в октябре 2018 года.

"В этом году, в столетнюю годовщину с момента предоставления женщинам права голоса в Ирландии, правительство верит, что настало удачное время для отмены статьи 41.2 и начале публичных дебатов о гендерном равенстве в стране", — заявил министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган. Он добавил, что за 80 лет со времени официального принятия Конституции стало понятно, что статья 41.2 "неуместна в нашей Конституции".

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Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Спорную статью неоднократно критиковали как внутри страны, так и в международных организациях, в частности в ООН.
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 Теги: Ирландия

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Сегодня, 21:36 » Автор: Татьяна Ларина
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