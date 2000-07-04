Раздел: Мир
Спасение детей в Тайланде: новые подробности
Заблокированные в пещере дети не могут нырять
Заблокированные в пещере Таиланда 12 подростков и их футбольный тренер не будут вытащены на поверхность сегодня вечером, поскольку они еще "не умеют нырять", заявил губернатор района Чианграй Наронсак Осоттанакорн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Школьники находятся в пещере уже 13 дней. Их обнаружили на 9-й день поисков живыми, но изможденными. На данный момент они обеспечены медикаментами и продуктами питания. Cамостоятельно выбраться из пещеры они не могут, так как из-за ливней вход в нее оказался затоплен.
По его словам, власти все еще пытаются найти лучший способ, как можно вытащить детей из пещеры, передает Standard.
"Мы не можем ждать, пока идет дождь и ухудшит ситуацию", – сказал он.
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Ранее мы сообщали, что тайские спасатели решили выкачать воду из пещеры, чтобы застрявшие дети смогли выйти из нее. По их расчетам, дети "смогут выйти оттуда, если дорога будет очищена путем выкачивания (воды – Ред.) перед началом сильных ливней, которые ожидаются в эти выходные".
Заблокированные в пещере Таиланда 12 подростков и их футбольный тренер не будут вытащены на поверхность сегодня вечером, поскольку они еще "не умеют нырять", заявил губернатор района Чианграй Наронсак Осоттанакорн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Школьники находятся в пещере уже 13 дней. Их обнаружили на 9-й день поисков живыми, но изможденными. На данный момент они обеспечены медикаментами и продуктами питания. Cамостоятельно выбраться из пещеры они не могут, так как из-за ливней вход в нее оказался затоплен.
По его словам, власти все еще пытаются найти лучший способ, как можно вытащить детей из пещеры, передает Standard.
"Мы не можем ждать, пока идет дождь и ухудшит ситуацию", – сказал он.
Читайте также: Что можно увидеть в Тайланде
Ранее мы сообщали, что тайские спасатели решили выкачать воду из пещеры, чтобы застрявшие дети смогли выйти из нее. По их расчетам, дети "смогут выйти оттуда, если дорога будет очищена путем выкачивания (воды – Ред.) перед началом сильных ливней, которые ожидаются в эти выходные".
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