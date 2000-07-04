Раздел: Мир
Скончался кардинал, который объявил об избрании Папы Римского
Умер президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу
На 76 году жизни перестало биться сердце кардинала Жана-Луи Торана, Президента Папского Совета по межрелигиозному диалогу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В 2013 году именно он объявил об избрании Папы Франциска, сообщает Vatican News. Вечером, 5 июля, в США, находясь на лечении, скончался кардинал Жан-Луи Торан, Президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу и Камерленго Святой Римской Церкви. В апреле ему исполнилось 75 лет. Иерарх родился во французском городе Бордо 5 апреля 1943 года.
Закончив местную духовную семинарию, учился в Папском Григорианском Университете, в Папской Церковной Академии в Риме и в Католическом Институте в Тулузе. Был рукоположён в священники в 1969 году и через шесть лет призван на дипломатическое служение Святейшего Престола. С 1990 по 2003 год занимал должность Секретаря по связям с государствами при ватиканском Государственном секретариате.
Святой Иоанн Павел II хиротонисал прелата в 1991 году и назначил его кардиналом в 2003 году; в том же году иерарх занял должность Архивариуса и Библиотекаря Святой Римской Церкви.
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В 2007 году Жан-Луи Торан был назначен председателем Комиссии Римской курии по межрелигиозным отношениям с мусульманами и президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу. В 2013 году он объявил из центральной лоджии Ватиканской базилики об избрании на Апостольский Престол Папы Франциска. В последние годы жизни кардинал страдал от болезни Паркинсона. Со смертью Жан-Луи Торана Коллегия кардиналов состоит из 225 иерархов, из которых 124 избирателей и 101 без права голоса.
На 76 году жизни перестало биться сердце кардинала Жана-Луи Торана, Президента Папского Совета по межрелигиозному диалогу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В 2013 году именно он объявил об избрании Папы Франциска, сообщает Vatican News. Вечером, 5 июля, в США, находясь на лечении, скончался кардинал Жан-Луи Торан, Президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу и Камерленго Святой Римской Церкви. В апреле ему исполнилось 75 лет. Иерарх родился во французском городе Бордо 5 апреля 1943 года.
Закончив местную духовную семинарию, учился в Папском Григорианском Университете, в Папской Церковной Академии в Риме и в Католическом Институте в Тулузе. Был рукоположён в священники в 1969 году и через шесть лет призван на дипломатическое служение Святейшего Престола. С 1990 по 2003 год занимал должность Секретаря по связям с государствами при ватиканском Государственном секретариате.
Святой Иоанн Павел II хиротонисал прелата в 1991 году и назначил его кардиналом в 2003 году; в том же году иерарх занял должность Архивариуса и Библиотекаря Святой Римской Церкви.
Читайте также: Украдена ткань с кровью Папы Римского
В 2007 году Жан-Луи Торан был назначен председателем Комиссии Римской курии по межрелигиозным отношениям с мусульманами и президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу. В 2013 году он объявил из центральной лоджии Ватиканской базилики об избрании на Апостольский Престол Папы Франциска. В последние годы жизни кардинал страдал от болезни Паркинсона. Со смертью Жан-Луи Торана Коллегия кардиналов состоит из 225 иерархов, из которых 124 избирателей и 101 без права голоса.
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