Скончался кардинал, который объявил об избрании Папы Римского

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Представитель Ватикана сообщил о том, что комиссия богословов установила ещё один факт совершения чуда Иоанном Павлом II. Стоит обратить внимание на то, что данное событие снимает одно из основных препятствий к канонизации Папы Римского, который был родом из Польши. Кроме всего прочего, необходимо отметить, что в