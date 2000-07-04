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Скончался кардинал, который объявил об избрании Папы Римского

Скончался кардинал, который объявил об избрании Папы РимскогоУмер президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу

На 76 году жизни перестало биться сердце кардинала Жана-Луи Торана, Президента Папского Совета по межрелигиозному диалогу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

В 2013 году именно он объявил об избрании Папы Франциска, сообщает Vatican News. Вечером, 5 июля, в США, находясь на лечении, скончался кардинал Жан-Луи Торан, Президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу и Камерленго Святой Римской Церкви. В апреле ему исполнилось 75 лет. Иерарх родился во французском городе Бордо 5 апреля 1943 года.

Закончив местную духовную семинарию, учился в Папском Григорианском Университете, в Папской Церковной Академии в Риме и в Католическом Институте в Тулузе. Был рукоположён в священники в 1969 году и через шесть лет призван на дипломатическое служение Святейшего Престола. С 1990 по 2003 год занимал должность Секретаря по связям с государствами при ватиканском Государственном секретариате.

Святой Иоанн Павел II хиротонисал прелата в 1991 году и назначил его кардиналом в 2003 году; в том же году иерарх занял должность Архивариуса и Библиотекаря Святой Римской Церкви.

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В 2007 году Жан-Луи Торан был назначен председателем Комиссии Римской курии по межрелигиозным отношениям с мусульманами и президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу. В 2013 году он объявил из центральной лоджии Ватиканской базилики об избрании на Апостольский Престол Папы Франциска. В последние годы жизни кардинал страдал от болезни Паркинсона. Со смертью Жан-Луи Торана Коллегия кардиналов состоит из 225 иерархов, из которых 124 избирателей и 101 без права голоса.
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 Теги: Папа Римский, президент

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